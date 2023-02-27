Martynas Vasiliauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martynas Vasiliauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martynas Vasiliauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martynas Vasiliauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martynas Vasiliauskas 8 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martynas Vasiliauskas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martynas Vasiliauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martynas Vasiliauskas'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martynas Vasiliauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasiliauskas8/

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Martynas Vasiliauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martynas Vasiliauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Martynas Vasiliauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martynas Vasiliauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında DFK Dainava

8 Şubat 2021 yılında Hegelmann

1 Temmuz 2021 yılında DFK Dainava

Martynas Vasiliauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martynas Vasiliauskas şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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