Maruf ne demek, TDK'ya göre Maruf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maruf ne demek? Maruf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maruf kelimesi. Peki maruf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maruf nedir, maruf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARUF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maruf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maruf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maruf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı

- Dinî bakımdan uygun görülen, beğenilen, buyrulan



MARUF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben onların bu ayıplarını yüzlerine vurmakla marufum.

