Nazım ne demek, TDK'ya göre Nazım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pöhrenk ne demek, TDK'ya göre Pöhrenk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eş Güdüm ne demek, TDK'ya göre Eş Güdüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mavera ne demek, TDK'ya göre Mavera kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Toynak ne demek, TDK'ya göre Toynak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mühür Pensi ne demek, TDK'ya göre Mühür Pensi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mütehakkim ne demek, TDK'ya göre Mütehakkim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Monsenyör ne demek, TDK'ya göre Monsenyör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Edvar ne demek, TDK'ya göre Edvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sürmanşet ne demek, TDK'ya göre Sürmanşet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Maruni ne demek, TDK'ya göre Maruni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maruni ne demek, TDK'ya göre Maruni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maruni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maruni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maruni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maruni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maruni ne demek, TDK'ya göre Maruni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maruni ne demek? Maruni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Maruni kelimesi. Peki Maruni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maruni nedir, Maruni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MARUNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maruni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Maruni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Maruni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lübnan ve Suriye'de oturan Katolik Süryani topluluğu
- Bu topluluktan olan kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT