Maruni ne demek, TDK'ya göre Maruni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maruni ne demek? Maruni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Maruni kelimesi. Peki Maruni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maruni nedir, Maruni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARUNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maruni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maruni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Maruni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lübnan ve Suriye'de oturan Katolik Süryani topluluğu

- Bu topluluktan olan kimse

