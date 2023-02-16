Marvin Ajani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Ajani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Ajani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Ajani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Ajani 4 Ekim 1993 tarihinde Würselen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Ajani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Marvin Ajani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marvin Ajani'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Ajani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marvin_ajani1993/

Marvin Ajani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Ajani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Ajani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Ajani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Mariadorf U19

1 Ocak 2012 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2012 yılında A. Aachen II

1 Temmuz 2013 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2014 yılında Düsseldorf II

1 Temmuz 2016 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2019 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Marvin Ajani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Ajani şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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