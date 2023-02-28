Marvin Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marvin Angulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marvin Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Angulo 2 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marvin Santiago Angulo Perea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Angulo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Marvin Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Angulo'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marvin Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Marvin Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında UD Son Verí

1 Şubat 2022 yılında L. Artsakh

Marvin Angulo kimdir

Marvin Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Angulo şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marvin Angulo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Diego Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcello Polisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcello Polisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcello Polisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcello Polisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Ohin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Ohin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Ohin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Ohin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi