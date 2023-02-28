Marvin Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Angulo 2 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marvin Santiago Angulo Perea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Angulo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Marvin Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Angulo'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marvin Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında UD Son Verí

1 Şubat 2022 yılında L. Artsakh

Marvin Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Angulo şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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