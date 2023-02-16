Marvin Bakalorz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Bakalorz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Bakalorz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Bakalorz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Bakalorz 13 Eylül 1989 tarihinde Offenbach am Main şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marvin Dirk Bakalorz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Bakalorz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Marvin Bakalorz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marvin Bakalorz'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Bakalorz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Bakalorz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marvin Bakalorz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Bakalorz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1996 yılında Raesfeld Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Münster Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Pr. Münster U17

1 Temmuz 2006 yılında Pr. Münster U19

1 Temmuz 2008 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2010 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2011 yılında Dortmund

22 Temmuz 2013 yılında E. Frankfurt

7 Ocak 2014 yılında Paderborn

30 Haziran 2014 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2014 yılında Paderborn

1 Temmuz 2016 yılında Hannover

17 Ağu 2020 yılında Denizlispor

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Marvin Bakalorz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Bakalorz şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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