Marvin Baudry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Baudry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Baudry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marvin Baudry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marvin Baudry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Baudry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marvin Baudry

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Baudry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Baudry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Baudry 26 Ocak 1990 tarihinde Reims şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Baudry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Marvin Baudry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marvin Baudry'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Baudryboyu ve yaşı kaç

Marvin Baudry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marvin Baudry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Marvin Baudry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Baudry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Amiens SC

5 Temmuz 2015 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Marvin Baudry kimdir

Marvin Baudry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Baudry şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Marvin Baudry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kongo Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marvin Baudry nereli

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