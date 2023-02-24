Marvin Brozi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Brozi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Brozi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Brozi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Brozi 7 Temmuz 2001 tarihinde Latisana şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Brozi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin Brozi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Brozi'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marvin Brozi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Brozi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marvin Brozi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Brozi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Partizani U19

12 Eylül 2019 yılında FC Term U19

2 Eylül 2020 yılında Este

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2022 yılında FK Kukësi U21

1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

Marvin Brozi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Brozi şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Internacional Tiranë (2016-2017), FK Partizani Tiranë (2017-2019), KF Term (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.