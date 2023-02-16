Marvin Cuni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Cuni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Cuni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Cuni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Cuni 10 Temmuz 2001 tarihinde Freising şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marvin Çuni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Cuni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rummenigge Sport Marketing yapmaktadır. Marvin Cuni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Cuni'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Cuni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Cuni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Cuni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Cuni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern II

21 Temmuz 2020 yılında Sonnenhof-Gr.

30 Haziran 2021 yılında FC Bayern II

31 Ağu 2021 yılında Paderborn

30 Haziran 2022 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

Marvin Cuni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Cuni şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marvin Cuni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Eintracht Freising (-2012), FC Bayern München (2012-2020)

Arnavutluk U19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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