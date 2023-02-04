Marvin De Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin De Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin De Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin De Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin De Lima 19 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin De Lima Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin De Lima, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin De Lima'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marvin De Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marvin De Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin De Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin De Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B

Marvin De Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin De Lima şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marvin De Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U19 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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