Marvin Egho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Egho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Egho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Egho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Egho 9 Mayıs 1994 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Egho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Marvin Egho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 21 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Marvin Egho'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Egho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Egho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Egho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Egho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2005 yılında Stadlau Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Obersiebenbr. J

31 Ekim 2006 yılında Stadlau Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Ocak 2009 yılında Austria U15

15 Eylül 2009 yılında Stadlau Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Eylül 2011 yılında SR Donaufeld

15 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2014 yılında Admira Wacker

18 Ocak 2016 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2016 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2016 yılında SV Ried

1 Temmuz 2017 yılında Spartak Trnava

21 Ağu 2018 yılında Randers

Marvin Egho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Egho şuan Randers FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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