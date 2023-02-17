Marvin Hernaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Hernaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Hernaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Hernaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Hernaus 21 Ocak 2001 tarihinde Leoben şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Hernaus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Marvin Hernaus, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Hernaus'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Hernaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Hernaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marvin Hernaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Hernaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Proleb Alt.

21 Mart 2011 yılında Leoben Altyapı

2 Nisan 2013 yılında Proleb Alt.

1 Ocak 2014 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2016 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2018 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2019 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2022 yılında FAC

30 Haziran 2023 yılında SV Lafnitz

Marvin Hernaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Hernaus şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ATUS Niklasdorf (2007-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.