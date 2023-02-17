Marvin Hubel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Hubel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Hubel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Hubel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Hubel 1 Mart 2003 tarihinde Wettingen şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Hubel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Marvin Hubel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Marvin Hubel'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Hubel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Hubel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Hubel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Hubel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U16

17 Nisan 2019 yılında FC Aarau

7 Ağu 2020 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2023 yılında FC Aarau

Marvin Hubel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Hubel şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Marvin Hubel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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