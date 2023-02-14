Marvin Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Keller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Keller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Keller 3 Temmuz 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Keller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Marvin Keller, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marvin Keller'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Keller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marvin Keller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marvin Keller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Keller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

8 Ocak 2020 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

Marvin Keller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Keller şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Marvin Keller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U21 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.