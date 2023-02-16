Marvin Knoll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Knoll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Knoll kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marvin Knoll ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marvin Knoll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Knoll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Knoll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Knoll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Knoll 5 Aralık 1990 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Knoll Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Marvin Knoll, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Knoll'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Knollboyu ve yaşı kaç

Marvin Knoll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Knoll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marvin Knoll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Knoll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2008 yılında Hertha BSC II

1 Ocak 2011 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2011 yılında Dresden

30 Haziran 2012 yılında Hertha Berlin

10 Temmuz 2013 yılında Sandhausen

25 Ocak 2015 yılında Regensburg

1 Temmuz 2018 yılında St. Pauli

7 Ocak 2022 yılında MSV Duisburg

Marvin Knoll kimdir

Marvin Knoll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Knoll şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Teutonia Spandau, Schwarz-Weiss-Spandau, FC Spandau, SC Staaken, Hertha BSC (-2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marvin Knoll nereli

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