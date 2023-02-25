Marvin Kodra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Kodra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Kodra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Kodra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Kodra 26 Mayıs 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Kodra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin Kodra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marvin Kodra'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marvin Kodra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Kodra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Kodra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Kodra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2020 yılında KF Tirana U21

4 Eylül 2021 yılında Besëlidhja

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

26 Ocak 2023 yılında KF Tërbuni

Marvin Kodra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Kodra şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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