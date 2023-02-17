Marvin Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Martins 17 Şubat 1995 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Marvin Martins Santos da Graça şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Martins Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Marvin Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marvin Martins'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Martins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martins66__/

Marvin Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2018 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty

14 Eylül 2020 yılında Casa Pia

1 Temmuz 2021 yılında Austria Wien

Marvin Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Martins şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marvin Martins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Schifflingen 95, Jeunesse Esch

Lüksemburg takımında 22 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

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