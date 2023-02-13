Marvin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Park 3 Temmuz 2000 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marvin Olawale Akinlabi Park şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Park Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Marvin Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Park'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marvinnpark/

Marvin Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marvin Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ciutat de Palma

1 Temmuz 2013 yılında La Salle U19

1 Temmuz 2014 yılında P. Arrabal Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

12 Ağu 2022 yılında Las Palmas

30 Haziran 2023 yılında RM Kastilya

Marvin Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Park şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sporting Ciutat de Palma (2006-2009), Tranmere Rovers (2009-2012), Sporting Ciutat de Palma (2012-2013), SD La Salle (2013-2014), Es Jonquet Penya Arrabal (2014-2016), Real Madrid (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.