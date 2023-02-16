Marvin Pourie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Pourie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Pourie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marvin Pourie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marvin Pourie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Pourie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Pourie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Pourie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Pourie 8 Ocak 1991 tarihinde Werne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Pourie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin Pourie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Pourie'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Pourieboyu ve yaşı kaç

Marvin Pourie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Pourie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Marvin Pourie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Pourie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Hamm. SpVg Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Liverpool U18

8 Ocak 2009 yılında Schalke

9 Ocak 2009 yılında 1860 München

27 Ocak 2010 yılında Schalke

28 Ocak 2010 yılında TuS Koblenz

30 Haziran 2010 yılında Schalke

6 Ağu 2010 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2011 yılında Silkeborg IF

18 Temmuz 2013 yılında FC Kopenhag

27 Ocak 2014 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2014 yılında FC Kopenhag

1 Eylül 2014 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2015 yılında FC Kopenhag

14 Ağu 2015 yılında Ufa

30 Haziran 2016 yılında FC Kopenhag

8 Ağu 2016 yılında Randers

27 Ocak 2018 yılında Karlsruhe

21 Ocak 2020 yılında E. Braunschweig

5 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe

31 Ağu 2020 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2021 yılında Karlsruhe

22 Temmuz 2021 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Marvin Pourie kimdir

Marvin Pourie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Pourie şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SSV Werne, Werner SC, TuRa Bergkamen (-2002), Borussia Dortmund (2002-2005), Hammer SpVg (2005-2006), FC Liverpool (2006-12/2008)

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Marvin Pourie nereli

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