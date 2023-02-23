Marvin Schieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Schieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Schieb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Schieb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Schieb 27 Temmuz 1996 tarihinde Ellwangen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Schieb Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin Schieb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marvin Schieb'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marvin Schieb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Schieb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Schieb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Schieb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Targu Mures II

1 Aralık 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Ocak 2018 yılında SSU Poli

1 Ocak 2020 yılında Csikszereda

Marvin Schieb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Schieb şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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