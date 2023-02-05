Marvin Senaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Senaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Senaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marvin Senaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marvin Senaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Senaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marvin Senaya

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Senaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Senaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Senaya 28 Ocak 2001 tarihinde Saint-Louis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Togo uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Senaya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Eleven Agency yapmaktadır. Marvin Senaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Senaya'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Senaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marvin_senaya2

Marvin Senayaboyu ve yaşı kaç

Marvin Senaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marvin Senaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Marvin Senaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Senaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2021 yılında R. Strasbourg

31 Ağu 2021 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2022 yılında R. Strasbourg

17 Ağu 2022 yılında Rodez AF

30 Haziran 2023 yılında R. Strasbourg

Marvin Senaya kimdir

Marvin Senaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Senaya şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RC Strasbourg

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marvin Senaya nereli

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