Marvin Senger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Senger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Senger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Senger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Senger 6 Ocak 2000 tarihinde Henstedt-Ulzburg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Senger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&M sportsManagement yapmaktadır. Marvin Senger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Senger'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Senger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Senger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Senger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Senger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Norderstedt U17

1 Temmuz 2016 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2017 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2019 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2020 yılında St. Pauli

1 Şubat 2021 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2022 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Marvin Senger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Senger şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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