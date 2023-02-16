Marvin Stefaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Stefaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Stefaniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Stefaniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Stefaniak 3 Şubat 1995 tarihinde Hoyerswerda şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Stefaniak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marvin Stefaniak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Stefaniak'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marvin Stefaniak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefaniakmarv10/

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Marvin Stefaniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Stefaniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marvin Stefaniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Stefaniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2012 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2013 yılında Dresden

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg

12 Ocak 2018 yılında Nürnberg

30 Haziran 2018 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2019 yılında Greuther Fürth

4 Ekim 2020 yılında Wolfsburg

5 Ekim 2020 yılında Dresden

30 Haziran 2021 yılında Wolfsburg

17 Ocak 2022 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Marvin Stefaniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Stefaniak şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marvin Stefaniak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lausitz Hoyerswerda, SV 1919 Hoyerswerda (-2008), SC Borea Dresden (2008-2011), Dynamo Dresden (2011-2013)

Almanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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