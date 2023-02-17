Marvin Wieser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Wieser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Wieser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marvin Wieser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marvin Wieser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Wieser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Wieser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Wieser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Wieser 2 Haziran 2004 tarihinde Deutschlandsberg şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Wieser Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Marvin Wieser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marvin Wieser'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marvin Wieserboyu ve yaşı kaç

Marvin Wieser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Wieser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Marvin Wieser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Wieser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mooskirchen Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz II

4 Temmuz 2022 yılında SV Kapfenberg

Marvin Wieser kimdir

Marvin Wieser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Wieser şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV SW Lieboch (2009-)

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Marvin Wieser nereli

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