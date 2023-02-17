Marvin Zwickl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Zwickl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Zwickl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Zwickl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Zwickl 22 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Zwickl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Centerfield yapmaktadır. Marvin Zwickl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marvin Zwickl'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Zwickl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marvin Zwickl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marvin Zwickl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Zwickl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Marvin Zwickl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Zwickl şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marvin Zwickl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wiener Sportklub (2011-)

Avusturya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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