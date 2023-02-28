Marwan Ateya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Ateya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Ateya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Ateya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Ateya 1 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Ateya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marwan Ateya'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Marwan Ateya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Ateya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Ateya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Ateya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında El Ittihad

10 Ocak 2023 yılında El Ahly

Marwan Ateya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Ateya şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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