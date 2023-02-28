Marwan Daoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Daoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Daoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Daoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Daoud 27 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مروان داوود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Daoud Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Marwan Daoud'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwan Daoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Daoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Daoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Daoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2018 yılında El Shams

1 Eylül 2021 yılında Enppi SC

Marwan Daoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Daoud şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Marwan Daoud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 27 numaralı formasıyla 4 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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