Marwan Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Hamdi 15 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Marwan Hamdi Abdelhamid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Hamdi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Marwan Hamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marwan Hamdi'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marwan Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında El Makasa

1 Temmuz 2019 yılında Wadi Degla

31 Ekim 2020 yılında El Makasa

30 Ocak 2021 yılında Zamalek

7 Ekim 2021 yılında Smouha

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

12 Eylül 2022 yılında El Masry

Marwan Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Hamdi şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Marwan Hamdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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