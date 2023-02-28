Marwan Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Hamdi 30 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مروان حمدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Hamdi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arab Africano yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marwan Hamdi'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marwan Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Ismaily

Marwan Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Hamdi şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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