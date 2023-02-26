Marwan Kabha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Kabha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Kabha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Kabha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Kabha 23 Şubat 1991 tarihinde Ein As-Sahala şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מרואן קבהא şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Kabha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Marwan Kabha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marwan Kabha'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marwan Kabha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Kabha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marwan Kabha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Kabha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2015 yılında NK Maribor

31 Ocak 2018 yılında H. Beer Sheva

28 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

Marwan Kabha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Kabha şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marwan Kabha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Barkai, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Petah Tikva

İsrail U21 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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