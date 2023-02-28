Marwan Magdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Magdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Magdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Magdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Magdy 1 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مروان مجدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Magdy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marwan Magdy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marwan Magdy'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwan Magdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Magdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Magdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Magdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Pharco FC

Marwan Magdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Magdy şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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