Marwan Mohsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Mohsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Mohsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Mohsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Mohsen 26 Şubat 1989 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مروان محسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Mohsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marwan Mohsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 28 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Marwan Mohsen'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marwan Mohsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Mohsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marwan Mohsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Mohsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Petrojet

10 Temmuz 2014 yılında Gil Vicente

15 Temmuz 2015 yılında Ismaily

21 Temmuz 2016 yılında El Ahly

28 Eylül 2021 yılında Future FC

Marwan Mohsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Mohsen şuan Future FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marwan Mohsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Petrojet

Mısır takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 7 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 21 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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