Marwan Otaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Otaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Otaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Otaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Otaka 7 Temmuz 2002 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Marwan Osman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Otaka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marwan Otaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Marwan Otaka'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marwan Otaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Otaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Otaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Otaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2022 yılında Gaish

Marwan Otaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Otaka şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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