Marwane Benamra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwane Benamra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwane Benamra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwane Benamra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwane Benamra 9 Nisan 1995 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwane Benamra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marwane Benamra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marwane Benamra'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwane Benamra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwane Benamra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwane Benamra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwane Benamra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Thonon Évian B

1 Temmuz 2016 yılında FC Villefranche

3 Ocak 2017 yılında USM El Harrach

12 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

20 Ağustos 2017 yılında UD Horadada

26 Temmuz 2018 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

22 Ocak 2020 yılında RUS Givry

30 Haziran 2020 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

1 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Marwane Benamra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwane Benamra şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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