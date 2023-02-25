Marwane Khelif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwane Khelif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwane Khelif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwane Khelif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwane Khelif 8 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwane Khelif Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marwane Khelif, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marwane Khelif'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwane Khelif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwane Khelif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwane Khelif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwane Khelif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında JS Saoura

Marwane Khelif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwane Khelif şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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