Marwin Hitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwin Hitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwin Hitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwin Hitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwin Hitz 18 Eylül 1987 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwin Hitz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Marwin Hitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marwin Hitz'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marwin Hitz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HitzMarwin

http://www.instagram.com/marwinhitz/

Marwin Hitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marwin Hitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marwin Hitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwin Hitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2007 yılında Yverdon II U21

31 Aralık 2007 yılında St. Gallen U21

1 Ocak 2008 yılında Winterthur U21

31 Ağu 2008 yılında St. Gallen U21

1 Eylül 2008 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2013 yılında Augsburg

1 Temmuz 2018 yılında Dortmund

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Marwin Hitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwin Hitz şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marwin Hitz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC St. Gallen (1996–2005)

İsviçre takımında 12 numaralı formasıyla 10 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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