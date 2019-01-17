MARZINC, ‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ aldı

Türkiye'de, demir çelik sektörünün önde gelen 5 şirketi tarafından Karabük OSB alanına kurulan ve 8 yıldır faaliyete olan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZINC) çevre izin ve lisans belgesini yenilediğini duyurdu.

Demir çelik fabrikalarının baca tozu ve tufal'i geri dönüşüme kazandıran MARZINC Genel Müdürü Metin Altani, yaptığı açıklamada 14 Ocak 2024 yılına kadar geçerli Çevre İzin ve Lisans Belgesini alarak faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

Altan, MARZİNC'in 14.01.2014 tarihinden beri 50373 sayılı Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, " Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin süresi 14.01.2019 tarihinde sona ereceğinden söz konusu belgenin yenilenebilmesi için süresi içinde (18.07.2018) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne müracaat ta bulunulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü de gerekli denetimlerden sonra 14.01.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Çevre İzin/ Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesini uygun bulmuştur.

Şirketimiz de halen bu çerçevede faaliyetini sürdürmekte olup yenilenen Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresi içinde de tesis izin koşullarına uygun olarak faaliyetine aynı şekilde devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA