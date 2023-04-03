Marzio Di Bartolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marzio Di Bartolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marzio Di Bartolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marzio Di Bartolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marzio Di Bartolo 12 Mart 2003 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marzio Di Bartolo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marzio Di Bartolo'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marzio Di Bartolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marzio Di Bartolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marzio Di Bartolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marzio Di Bartolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Roma U17

1 Eylül 2020 yılında Roma U18

1 Temmuz 2021 yılında Roma A19

31 Ağustos 2022 yılında Cosenza U19

Marzio Di Bartolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marzio Di Bartolo şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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