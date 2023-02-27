Masaaki Higashiguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaaki Higashiguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaaki Higashiguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masaaki Higashiguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masaaki Higashiguchi 12 Mayıs 1986 tarihinde Takatsuki, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 東口 順昭 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masaaki Higashiguchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masaaki Higashiguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Masaaki Higashiguchi'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masaaki Higashiguchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/higashiguchi_official/

Haberin Devamı

Masaaki Higashiguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masaaki Higashiguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.45 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Masaaki Higashiguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masaaki Higashiguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Albirex Niigata

1 Ocak 2014 yılında Gamba Osaka

Masaaki Higashiguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masaaki Higashiguchi şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Masaaki Higashiguchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hiyoshida Wings SC, FC Owls Inter.Hirono, Gamba Osaka Jr Yth (1999-2001), Rakunan HS (2002-2004), Fukui University of Technology (2005-2006), Niigata University of Management (2007-2008)

Japonya takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.