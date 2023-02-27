Masaaki Murakami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaaki Murakami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaaki Murakami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masaaki Murakami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masaaki Murakami 7 Ağustos 1992 tarihinde ---, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 村上 昌謙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masaaki Murakami Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masaaki Murakami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Masaaki Murakami'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masaaki Murakami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masaaki Murakami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masaaki Murakami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masaaki Murakami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Osaka Uni H&SS

1 Şubat 2015 yılında Reno. Yamaguchi

1 Şubat 2019 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2020 yılında Reno. Yamaguchi

1 Şubat 2020 yılında Avispa Fukuoka

Masaaki Murakami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masaaki Murakami şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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