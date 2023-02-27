Masahiro Okamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masahiro Okamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masahiro Okamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masahiro Okamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masahiro Okamoto 17 Mayıs 1983 tarihinde Chiba, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡本 昌弘 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masahiro Okamoto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Masahiro Okamoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Masahiro Okamoto'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masahiro Okamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masahiro Okamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masahiro Okamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masahiro Okamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2002 yılında JEF Utd Ichihara

1 Şubat 2007 yılında JEF Reserves

31 Ocak 2008 yılında JEF Utd. Chiba

1 Şubat 2018 yılında Ehime FC

31 Ocak 2020 yılında JEF Utd. Chiba

1 Şubat 2020 yılında Ehime FC

9 Ocak 2022 yılında Sagan Tosu

Masahiro Okamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masahiro Okamoto şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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