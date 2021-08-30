Masaj salonunda kızlarla alem yapan muhtarlardan şok savunma: "İkamet kontrolü için gittik"

Kütahya'da, masaj salonu adı altında para karşılığı fuhuş yapıldığı iddia edilen merdiven altı bir dükkana polis ekipleri baskın düzenledi. Gerçekleştirilen faaliyet sonrası masaj salonunda bulunan kişiler gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan iki tanesinin mahalle muhtarı olduğu tespit edildi. Muhtarlar kendilerini savundukları konuşmada " Bizim kötü bir amacımız yoktu, ikamet kontrolüne gelmiştik" ifadelerini kullandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Düzenlenen operasyonda masözler R.N. ve yabancı uyruklu S.I'nın, para karşılığı fuhuş gerçekleştirdikleri tespit edilirken salonda müşteri olarak bulunan 2 kişinin de muhtar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

"KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOK"

Baskın esnasında yakalanan 2 muhtarın "Biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yok" şeklindeki savunmaları, polisi dehşete düşürdü.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, yabancı uyruklu S.I. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.