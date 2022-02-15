Masaj Uygulayıcısı/Masör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Masaj Uygulayıcısı/Masör maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Masaj Uygulayıcısı/Masör pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Masaj Uygulayıcısı/Masör nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Masaj Uygulayıcısı/Masör olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Masaj Uygulayıcısı/Masör Maaşı Ne Kadar? 2022 Masaj Uygulayıcısı/Masör Maaşları

Masaj Uygulayıcısı/Masör maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük Masaj Uygulayıcısı/Masör maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Masaj Uygulayıcısı/Masör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.14

Meslek Adı :

Masaj Uygulayıcısı/Masör

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun klasik masaj yapma ve müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Masaj Uygulayıcısı/Masör, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak c) Kişisel hazırlık yapmak

d) Basit ilkyardım müdahalesinde bulunmak

e) Müşteriyi karşılamak ve ağırlamak f

) Müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini almak

g) Yapılacak işleme göre kullanılacak makine, araç-gereç ve malzemeleri hazır hale getirmek

h) Müşteriyi yapılacak işleme hazırlamak ve yapılan işlemin kullanımına ilişkin önerilerde bulunmak

i) Klasik masaj uygulamak

j) Petrisaj (yoğurma) yapmak

k) Efloraj (sıvazlama) yapmak

l) Friksiyon (sürtme-ovma) yapmak m) Perküsyon (darbeleme) yapmak

n) Vibrasyon (titreşim) yapmak

o) Presyon (baskı) yapmak

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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