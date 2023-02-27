Masaki Endo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaki Endo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaki Endo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masaki Endo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masaki Endo 1 Mart 2001 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 遠藤 雅己 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masaki Endo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Masaki Endo'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Masaki Endo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masaki Endo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Meiji Uni
1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC
Masaki Endo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masaki Endo şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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