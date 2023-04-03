Masaki Hagimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaki Hagimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaki Hagimoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masaki Hagimoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masaki Hagimoto 5 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 萩元 雅樹 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masaki Hagimoto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Masaki Hagimoto'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Masaki Hagimoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masaki Hagimoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Niigata Uni H&W
Masaki Hagimoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masaki Hagimoto şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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