Masaki İkeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaki İkeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaki İkeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masaki İkeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masaki İkeda 8 Temmuz 1999 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 池田 昌生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masaki İkeda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masaki İkeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Masaki İkeda'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masaki İkeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masaki İkeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masaki İkeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masaki İkeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Fukushima Utd.

9 Ocak 2021 yılında Shonan Bellmare

Masaki İkeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masaki İkeda şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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