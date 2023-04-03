Masaki Komiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaki Komiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaki Komiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masaki Komiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masaki Komiya 23 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小宮 真輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masaki Komiya Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Masaki Komiya'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Masaki Komiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masaki Komiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masaki Komiya şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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