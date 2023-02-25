Masaki Murata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaki Murata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaki Murata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masaki Murata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masaki Murata 29 Ağustos 1999 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 村田 聖樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masaki Murata Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C.T.C yapmaktadır. Masaki Murata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Masaki Murata'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masaki Murata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masaki Murata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masaki Murata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masaki Murata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında VfB Ginsheim

1 Ocak 2020 yılında Bayern Alzenau

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Ituano FC

30 Temmuz 2021 yılında Valmiera

14 Ocak 2023 yılında Sumqayıt

Masaki Murata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masaki Murata şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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