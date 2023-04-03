Masaki Nishimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaki Nishimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaki Nishimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masaki Nishimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masaki Nishimura 3 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西村 真祈 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masaki Nishimura Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Masaki Nishimura'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Masaki Nishimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masaki Nishimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Kansai Univ.
Masaki Nishimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masaki Nishimura şuan Kansai University takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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