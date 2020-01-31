MASAK'tan yasa dışı bahis önlemi! Bazı banka ve kuruluşlar için inceleme

Kullanımı oldukça artan yasa dışı bahis ve kumarın önüne geçmek için MASAK inceleme başlattı. Yetkililer, suç örgütleri tarafından gelir kapısı haline gelen yasa dışı bahis ve kumarın önüne geçebilmek için idare tedbir ve cezalar uygulanıyor.

MASAK konu ile bağlantılı olarak söz konusu sitelere aracılık edilmesine sebebiyet veren bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarını da bu kapsamda değerlendirerek haklarında inceleme başlattı. Yetkililer yaptıkları açıklamada incelemenin sonucuna göre idari tedbir veya cezai işlem uygulayabileceğini belirtti.

Yetkililer suç örgütlerinin gelir elde etme amacı ile kullandıkları taktiklerini kamuoyu ile paylaşarak uyarılarda bulunuyor ve erişime engellenen sitelere de uyarı yazısı yazarak vatandaşları bilgilendiriyor.

SUÇA BULAŞMAMIŞ VATANDAŞLARIN HESAPLARINI KULLANIYORLAR

Örgütler, örgüt mensubu olmayan ve daha önce hiç suça bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor. Masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, asgari ücretli vatandaşlarla irtibata geçerek aylık belli bir ücret karşılığında vatandaşların hesaplarını işledikleri suçlara aracı ediyor.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabiliyor. Bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumunda ise hapis cezası 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabiliyor.

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere 4 yıldan 6 yıla kadar, bu faaliyetlerde para nakline aracılık eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, kişileri reklam vererek bu oyunlara teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bütün bu faaliyetlerde bulunanlar için 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Sadece bu suçları işleyenlere değil, kumar oynayan kişiye de 1000 lira idari para cezası verilirken, kumardan elde edilen gelire el konuluyor.